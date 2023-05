Studentessa eufemiese eletta nel CdA dell’Università Cattolica di Milano

StrettoWeb

Marica Cuppari, 23 anni reggina di Sant’Eufemia d’Aspromonte, iscritta al quinto anno della Facoltà di Giurisprudenza nell’ateneo milanese, già consigliere di facoltà (giurisprudenza appunto), nel biennio che ha preceduto quest’ultima tornata elettorale, ha ottenuto 1415 voti di preferenza nelle elezioni per la nomina del CdA EDUCatt (Ente per la Gestione del Diritto allo Studio Universitario) di Unicatt – Università Cattolica del Sacro Cuore, trascinando la propria lista, dell’associazione Unilab di cui la ragazza è attualmente vicepresidente, alla vittoria e portandola ad ottenere un seggio alquanto prestigioso attribuito appunto alla studentessa nell’importante consesso universitario.

Il CdA EDUCatt di Unicatt, oltre all’ateneo milanese, gestisce anche le altre sedi dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sparse per l’Italia (Roma, Piacenza, Cremona, Brescia): ciò pertanto aiuta a rendere l’idea dell’importanza del risultato elettorale raggiunto.

La studentessa si era già messa in evidenza nell’incarico svolto quale consigliere di facoltà, oltre ad aver svolto collaborazioni giornalistiche con pubblicazioni periodiche on-line e non ultima con il quotidiano “L’Avvenire”, attraverso un progetto avviato dall’Università Cattolica per i collegiali. La studentessa, difatti, risiede da 5 anni presso uno dei collegi in campus, il collegio Paolo VI, che le ha permesso di partecipare a numerose iniziative promosse dall’ateneo.

La ragazza di recente è stata selezionata per la partecipazione alla Winter School tenutasi lo scorso dicembre presso la capitale belga. In quell’occasione, la studentessa ha avuto modo di rappresentare, assieme ad altri colleghi collegiali, la popolazione studentesca dell’università Cattolica presso le istituzioni europee.

Marika collabora con numerose associazioni di volontariato oltre ad aver svolto un periodo di tirocinio e formazione quale volontaria presso l’associazione Sesta Opera San Fedele, che si occupa di volontariato penitenziario avente base nel carcere di San Vittore e operante anche negli altri istituti di pena presenti sul territorio milanese.

Per la nostra regione, difficile e così vituperata e denigrata, è un orgoglio avere delle eccellenze studentesche che valorizzano il nostro territorio dandogli il lustro che merita e mettendo in evidenza la grande cultura che alberga nella nostra terra; diversamente non si spiegherebbero i traguardi raggiunti da parte di studenti cresciuti e formati nei nostri ambienti (familiari, scolastici e sociali).

Alla nostra domanda su quali siano le sue ambizioni, ci risponde che, pur se ancora in fase di decidere definitivamente sul proprio futuro, vorrebbe intraprendere la carriera di magistrato, anche se non disdegnerebbe un futuro da giornalista, naturalmente dopo la laurea ormai in dirittura d’arrivo.

La competizione ha visto contrapporsi quattro liste per la ripartizione dei tre seggi riservati alla rappresentanza studentesca, ed esattamente:

1) Lista Unilab – Il cambiamento in Cattolica;

2) Ateneo studenti – Comunione e Liberazione;

3) La svolta per gli studenti;

4) Lista Uld.

I candidati erano in totale 13; per la lista Unilab, nella quale è stata eletta Marica Cuppari i candidati erano due, uno per la sede di Milano (Marica appunto) e l’altro per Roma. Due dei tre seggi sono stati attribuiti alla lista “Ateneo studenti cl” ed uno alla lista Unilab; quest’ultima lista ha ottenuto 2558 voti di cui 1415 ottenuti da Marica, su un totale di votanti di 12350, il secondo candidato per la lista Unilab presso l’ateneo di Roma ha ottenuto 743 voti. Le altre due liste non hanno raggiunto i quorum necessari.

Auguriamo a Marica Cuppari un proficuo quanto soddisfacente lavoro all’interno del cda, che sicuramente la premierà per gli sforzi profusi in questa competizione.