Si è aperto lo “Street Food – Sicily on Tour” a Santo Stefano di Camastra

Santo Stefano di Camastra ha riservato, già ieri pomeriggio in apertura, una accoglienza calorosa ed avvolgente allo “Street Food – Sicily on Tour”, allestito dall’imprenditore messinese Claudio Prestopino e ha avuto la presenza, come simbolo di massima attenzione, l’Assessore regionale al Turismo Elvira Amata: Lo storico borgo delle Ceramiche, con una miriade di potenzialità turistiche ed artistiche, ha intercettato il richiamo e il vigore di questa rassegna che porta in alto le tipicità culinarie regionali da strada come valore aggiunto e come cornice al luogo e alla gente che si stringe ai protagonisti. La manifestazione sta conquistando sempre più lidi e sempre più orizzonti, dopo aver toccato a fine aprile la destinazione di Oliveri. Ed è proprio ieri che il promotore Prestopino a margine della tavola rotonda con le istituzioni e gli attori coinvolti ha rivelato: “Siamo felici di aver avuto l’esponente del Governo Siciliano Amata in quanto testimonial autorevole della validità del nostro Format. Abbiamo sempre più comuni (oltre una decina, dopo quelli già stabiliti) e relative Amministrazioni che ci contattano per collaborare con il nostro progetto di rilancio dei territori attraverso il nostro approccio dinamico con l’enogastronomia d’eccellenza. Per il 2024, stiamo pianificando alcune tappe fuori dalla Sicilia. La diffusione dell’operato delle aziende che si sono fatte conoscere con impegno negli anni meritano una vetrina in movimento per trasferire i loro piatti all’esterno della propria sede d’origine”. Per il braccio destro di Prestopino, Francesco Sturniolo il dato parla da sé: “Essere chiamati da associazioni, dirigenti che fanno capo a varie località di Città Metropolitane per prenotare uno ‘Street Food – Sicily on Tour’ al nostro fianco è un attestato di stima che ci inorgoglisce”.

Tra le “Cacio Balls” di un’attività di ristorazione di Acquedolci e i cannoli – gelato al puffo o al cioccolato fondente, tra la salsiccia di suino nero barbecue cucinata sullo stile americano ma di sostanza siciliana e la caponata siciliana nel panino, distribuita dall’Istituto Alberghiero di Santo Stefano di Camastra “A. Florena”, è difficile scegliere cosa addentare con più ingordigia tra le oltre venti casette e rispettive pietanze. Ieri pomeriggio, prima dell’inaugurazione sul palco, dobbiamo registrare un incontro di approfondimento voluto in sinergia tra il Management stefanese e l’organizzazione della rassegna sullo sviluppo del settore turistico nei piccoli territori utilizzando gli strumenti disponibili dalle ricchezze monumentali e dalla vocazione artigianale delle ceramiche a quelle appartenenti ai ricettari dei nostri avi. A condurre il focus a Palazzo Trabia con le istituzioni e gli esperti è stata la giornalista Marcella Ruggeri che gestirà anche i Cooking Show con gli chef di questi giorni. Il Sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re ha già lanciato il suo messaggio di apprezzamento per il clima che si respira e la ventata di professionalità che viene manifestata con gli operatori del Food e con dibattiti di attualità come quello organizzato. Ha espresso il desiderio di voler calendarizzare questo evento tutti gli anni. Dello stesso avviso è l’Assessore Alessandro Amoroso: “Ringrazio l’intervento dell’assessore Amata che avvicina e favorisce l’integrazione del nostro comprensorio ai piani di crescita del turismo. Siamo consapevoli che ci sia molto da fare sui fronti correlati vedi le infrastrutture ma siamo pronti ad accettare il sostegno regionale”. L’assessore Amata ha lodato tutto l’impianto dell’organizzazione puntualizzando che quando si parla di borghi caratteristici l’identità va mantenuta e salvaguardata partendo dalla volontà degli amministratori che in questo caso c’è a 360 gradi e che può fare da portavoce alla Regione. “La rete con le imprese è fondamentale con persone efficaci come Prestopino – ha affermato – che fungano da mediatore e spinta promozionale. Portare il Brand Sicilia fuori dall’Isola è l’obiettivo. La mia idea è di fruire per esempio delle DMO (che sta per Destination Management Organization) cioè Organizzazione territoriali senza scopo di lucro che promuovono le strategie della gestione coordinata, per esempio le Pro Loco, le associazioni e le realtà produttive che possono essere un braccio operativo per l’assessorato e possono rappresentare il Brand Sicilia in tanti eventi”.

Il Presidente del Gal Nebrodi Plus Francesco Calanna, che patrocina tutta la kermesse, si è complimentato con tutti gli attori presenti (dall’organizzatore Prestopino al sindaco e all’assessore) e si è rivolto al delegato regionale Amata per ampliare il discorso sulle problematiche che vanno dai trasporti alle strutture ricettive per incrementare la filiera turistica e poi ha rincarato la dose sulla lotta all’utilizzo di farine che non hanno nulla a che vedere con il grano. Ad agganciarsi su questo tema anche la Federazione provinciale Coldiretti di Messina rappresentata in questa occasione da Salvo Calcò (che ha sostituito il condirettore Carmelo Tarantino per grave imprevisto sopraggiunto). La Coldiretti è stata invitata proprio per commentare il nostro input sui Cibi sintetici a cui la Federazione ha dichiarato battaglia aperta stimolando molti comuni della provincia messinese a deliberare a sostegno della propria campagna sociale (incluso il Comune stefanese). Ancora contributi costruttivi nella tavola rotonda da parte della dirigente dell’Istituto “Florena” Maria Grazia Antinoro che ha esposto l’efficacia della propria scuola nel tentativo di dare un’occupazione ai ragazzi subito dopo il diploma e da parte del docente di Scienze degli Alimenti Giacomo Macchione, nonché biologo nutrizionista che ha parlato della “sua” Lipari e della necessità di aumentare le colture biologiche e nei piccoli centri come le isole o Santo Stefano. Il Direttore del Mudis Filippo Fratantoni ha decretato il bisogno per il Museo che gestisce di avere sempre una luce puntata, con tutto il suo carico di rilevanza storica e culturale.

Il taglio del nastro è stato preceduto dall’esibizione del gruppo folkloristico Amastra e ad una Street Band. Poi, bella musica tra la Band Deep Sound e l’animazione dj set.

CONSIGLI PER LA MOBILITA’ DELLA RASSEGNA. Si può parcheggiare, una volta giunti nel borgo, in piazza Liborio Gerbino, piazza Luca della Robbia e Via Leopardi (che si connette al Belvedere di Porta Palermo). Qualche posto sarà reperibile anche nelle vie lontane dalla zona pedonale.

Questa sera sarà la volta dei Cooking Show, alle ore 19, con lo chef Tindaro Ricciardo e il suo “Murauto Bistrot”, a Gliaca di Piraino. Domani sera, sempre alla stessa ora, ci sarà quello con due docenti (Giusy Curcio specializzata in Cucina e Stefano Simonella specializzato in Scienze degli Alimenti).

Ancora apertura del Museo Civico delle Ceramiche in tutti gli appuntamenti dello “Street Food – Sicliy on Tour” dalle ore 17 alle 23 al prezzo simbolico di 2 euro per adulti; i bambini entro i 13 anni non pagheranno.

A Palazzo Trabia al piano terra, per tutta la durate della manifestazione, dalle ore 18:30 alle 20:30, laboratori artistici di produzione e di pittura delle ceramiche, con la disponibilità di alcuni specialisti: un professionista locale, Gaetano Cesarino, che è Torniante e la pittrice decoratrice Cetty Tomasello che mostrerà come abbellire un oggetto appena forgiato.

-Oggi e domani sabato 13 maggio, le aziende faranno assaggiare le loro squisitezze alle ore 18 mentre la domenica lavoreranno dalle – ore 11 fino a mezzanotte (con una pausa dalle 15:30 alle 18). Solo sabato 13, si concluderà all’1:00.

-Giovedì 11 maggio, degustazioni dalle ore 18:30 a mezzanotte;

-Venerdì 12 maggio, degustazioni dalle ore 18 a mezzanotte con Cooking Show ore 19 dello “special guest” – chef Tindaro Ricciardo;

-Domani sabato 13 maggio, dalle ore 18 all’1:00 con Cooking Show alle ore 19 dei docenti dell’Istituto Alberghiero Giusy Curcio che insegna Cucina e Stefano Simonella che si occupa di Scienze degli Alimenti;

-Domenica 14 maggio, degustazioni dalle ore 11 alle 15:30 e dalle ore 18 a mezzanotte.

Nella sezione concertistica, oggi ci sarà il gruppo Match Music mentre domani – sabato 13 i Sarabanda e domenica 14 “Blockbuster Live Band”. Tutte e tre le serate a partire dalle ore 21; a seguire, il dj set con DJ Kate/Caterina Galtieri, Filippo Catanzaro, Ninni Lazzara e Adriano Pizzino.

All’interno di Villa Italia, in prossimità di Porta Messina, si potranno ammirare i giochi d’acqua della Fontana Danzante tutte le sere in due momenti alle ore 20:30 e alle 22:30 (con la musica italiana di sottofondo).