La storia di Rocco: da Gioia Tauro all’Asia, è il fenomeno social del momento

Lui si chiama Rocco Giacobbe, ha 37 anni, e abita in Thailandia con la sua compagna, Tui, e da qualche mese la sua pagina Facebook “Viaggiando in Asia” è diventata virale. Rocco, come ha raccontato lui stesso, è originario di Gioia Tauro. Trentadue anni fa ha perso il padre e da allora la madre, per mantenere i figli, si è trasferita a Roma con tutta la famiglia.

Nella capitale, Rocco, è arrivato quando aveva solo 12 anni. Ha studiato, e dopo il diploma ha iniziato subito a lavorare. A soli 19 anni ha deciso di fare l’agente immobiliare, ma dopo solo tre anni è arrivata la svolta: Rocco ha aperto una sua agenzia, che porta ancora oggi il suo cognome.

Poi, dopo qualche anno, Rocco ha capito che non era nemmeno quella la sua strada. L’agenzia immobiliare è oggi gestita dai suoi fratelli e lui, dopo un lungo viaggio attraverso l’Asia, si è stabilito in Thailandia. In particolare vive a Phuket, con la sua simpatica Tui. “Ci conosciamo da cinque anni ma stiamo insieme da un anno“, raccontano in uno dei tanti video sui social.

Per vivere in Thailandia Rocco si occupa di trading, investimenti a medio o lungo termine, ma anche di subaffitti di case, “tutto legalmente“, come precisa lui stesso per rispondere ad alcune critiche sui social. E poi, qualche mese fa, è arrivato il successo della pagina Facebook, che soprattutto nelle ultime settimane ha visto un boom di followers.

Una pagina, quella di Rocco, destinata ad ottenere un successo ancora più grande, con il mix tra la simpatia e giovialità di Tui e la capacità di Rocco di creare interesse e contenuti virali.