Squillace, Memorial Mirante 2023: domenica di sport e amicizia in ricordo di Sergio

Agonismo e passione ma anche e soprattutto tante emozioni domenica 14 maggio nell’impianto di Squillace dove si è disputato il III Memorial Sergio Mirante: una giornata vissuta in memoria di un ragazzo che ha lasciato in tutti un ricordo indelebile e che ha visto ai nastri di partenza 200 nuotatori in rappresentanza di 14 società di cui 12 calabresi, una siciliana e una lombarda.

“Eravamo tutti lì per Sergio! Il suo sorriso campeggiava su striscioni e t-shirt oltre che negli occhi di chi ha avuto il privilegio di averlo conosciuto dentro e fuori dalla vasca. I complimenti vanno alla FIN Calabria e all’Asd Gruppo Atletico Sportivo per aver organizzato alla perfezione il tutto nella splendida struttura del centro alle porte di Catanzaro”.

Anzianotti come sempre sul podio, e stavolta non era facile vista la massiccia presenza di atleti: orgogliosi dunque di aver ottenuto 12 ori, 10 argenti e 5 bronzi nelle 48 gare individuali; inoltre nelle staffette 1 oro e 3 argenti. Da segnalare su tutti il record di Giovanni Mazzuca nella categoria M30 400 stile (4.29.80) e l’esordio con medaglia d’argento per Salvatore Gasparrini nella categoria sorso M30. Bene anche l’esordio di Francesco Bosco: le new entry di questa stagione stanno trascinando la squadra nelle competizioni, grazie alla loro presenza assidua e agli ottimi risultati raggiunti.

Anche stavolta, infatti, grazie agli allenamenti costanti coi mister Gagliardi e Maletta – ma anche grazie alla prospettiva di uno o più giri di birre al Cheers, sponsor delle nostre t-shirt ad hoc per l’evento di Squillace – sono stati raggiunti anche stavolta ottimi risultati in ottica #RoadtoCirella, l’attesissimo weekend di fine giugno in acque libere, evento che aprirà l’assalto alle isole (9 e 10 settembre il bis a Praia a Mare).

UN GIUGNO IN ACQUA

Ma oltre alle isole, ecco almeno un paio di appuntamenti da segnarsi: venerdì 2 giugno nella piscina di Crotone (vasca da 50 metri) si svolgerà la Coppa Fin Calabria mentre per sabato 10 e domenica 11 giugno tutti a Scanzano Jonico (MT) per il VI Trofeo Master. Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, insomma, un 2023 all’insegna del nuoto, della socialità e dei valori sani dello sport.

STATISTICHE ANZIANOTTE

Tornando a Squillace bisogna sottolineare che gli Anzianotti nelle loro 48 gare individuali hanno ottenuto una media punti di 666,81. In termini assoluti va meglio solo il GAS (Gruppo Atletico Sportivo) con 62 gare individuali e una media punti di 667,14; AQA con 89 gare individuali totalizza una media punti di 652,45 mentre Calabria Swim Race con 49 gare individuali una media punti di 648,12. Piccola curiosità che incide nei conteggi di media punti: AQA ha 11 atleti che ottengono più di 1.400 punti, GAS ne ha 12, Anzianotti 7 atleti e Calabria Swim Race 6. Un ultimo dato per gli amanti delle statistiche: la media punti totale della gara è di 659,92 punti a gara individuale (224.370 punti totali delle gare individuali su 340 gare individuali disputate).

“OGNI BRACCIATA ERA PER SERGIO”

Sul gradino più alto del podio è salita la società AQA ASD Cosenza con 60.373,78 che ha preceduto il Gruppo Atletico Sportivo con 45.554,88 e l’ASD Anzianotti Nuoto con 34.944,50 punti.

Numeri a parte, tutta la commozione nelle parole del presidente della FIN Calabria, Alfredo Porcaro. “Con tanti amici e compagni oggi abbiamo ricordato il nostro caro Sergio e credo che ognuno di noi nel gareggiare gli abbia voluto dedicare ogni bracciata. Ringrazio di cuore la famiglia che dimostra sempre, nonostante il dolore, grande coraggio e grande sensibilità e sono sicuro che Sergio da lassù sia stato felice a vedere i suoi tantissimi amici partecipare, divertendosi e trascorrendo una bella giornata di sport in suo ricordo. Al di là del risultato agonistico – ha concluso Porcaro –, ancora una volta abbiamo vinto tutti insieme la più bella gara, quella dedicata ad un ragazzo che ha lasciato in tutti un ricordo indelebile”.