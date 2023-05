Sposa bloccata nel traffico per Giro d’Italia: portata in chiesa da una volante

StrettoWeb

Sembra una scene degna di una commedia all’italiana e invece è accaduto realmente ieri, a Roma. Il contesto è l’ultima tappa del Giro d’Italia nella Capitale. Una sposa che era nella sua auto diretta verso la Basilica di Santa Maria in Aracoeli, dove tutti la aspettavano con impazienza, è rimasta bloccata in Largo di Torre Argentina. I poliziotti, che stavano effettuando una vigilanza dinamica nella zona, hanno notato la donna vestita di bianco e soprattutto il suo volto preoccupato. Gli agenti hanno dunque fatto salire la sposa a bordo della volante per accompagnarla in chiesa, dove ad attenderla c’era il futuro marito.

E la polizia non è accorsa solo in aiuto della sposina. In piazza Venezia un’anziana signora che festeggiava il suo compleanno era preoccupata di non riuscire a raggiungere la sua abitazione non passando né pullman, né taxi, sempre per via del Giro. La donna, a causa del caldo, non riusciva più a camminare. Una pattuglia lì presente ha deciso di accompagnarla permettendo così alla signora Adriana di festeggiare i suoi 87 anni.