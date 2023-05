Sport Calabria, una nuova primavera per il Trebisacce

StrettoWeb

“Il clima di festa che si continua a respirare intorno ai piccoli grandi successi conquistati dalle associazioni sportive cittadine, veri e propri laboratori e palestre di crescita non solo sportiva ma culturale e civica per le nuove generazioni, contribuisce ad alimentare il senso di appartenenza, la voglia di protagonismo sociale e di partecipazione attiva alla vita della comunità e del territorio”. È quanto dichiara il Sindaco Alex Aurelio complimentandosi, insieme al delegato allo sport Leonardo La Polla con il presidente Rocco Carlomagno, con il Mister Serafino Malucchi, con la dirigenza e con tutta la squadra della ASD Trebisacce Calcio per aver portato a casa questo importante risultato: con la vittoria del campionato di prima categoria, l’accesso meritato in promozione.

“Quella di cui Trebisacce sta beneficiando – conclude Aurelio – è una nuova Primavera di risultati che ricaricano tutti, rendono l’intera comunità orgogliosa di questi sportivi talentuosi che rendono complessivamente più effervescente lo spirito di cittadinanza e, non ultimo, aiutano a promuovere all’esterno un’immagine bella, sana e virtuosa della nostra cittadinanza, soprattutto dei nostri giovani”.