“Spiagge e Fondali Puliti”, iniziativa alla Spiaggia di Punta Pellaro

Si è svolta presso la spiaggia di Punta Pellaro la giornata di sensibilizzazione ambientale organizzata dalla Pro Loco Reggio Sud APS per liberare le spiagge che amiamo dai rifiuti. La Pro Loco Reggio Sud APS ha aderito all’evento Nazionale : “Spiagge e Fondali Puliti”, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le nostre bellissime coste. Lo slogan di quest’anno è stato: “Chi Ama la Spiaggia la tratta con i guanti”. Ed è così che oggi tanti bambini dell’I.C. Cassiodoro- Don Bosco di Pellaro, hanno partecipato all’iniziativa e muniti di guanti e sacchetti hanno dato il loro contributo alla salvaguardia dell’ambiente, rimuovendo tanti rifiuti dalla spiaggia, soprattutto di plastica, che non si dissolve mai e l’impatto sull’ecosistema marino è devastante. Tanti bambini che hanno dato l’esempio alla cittadinanza, contribuendo a mettersi in prima linea, per liberare le spiagge dai rifiuti. Ripulire le spiagge e i fondali dai rifiuti è un atto di cura per il bene comune. Esempio volto a scoraggiare chi si ostina a sabotare la bellezza dei nostri litorali abbandonando i rifiuti.

Una bella mattinata ricca di tanti momenti formativi. All’inizio della mattinata mentre i bambini ripulivano la spiaggia si sono immersi in mare i Sub dell’Associaz ScubaPoint che hanno ripulito i fondali dai rifiuti. Al termine della pulizia dei rifiuti dalla spiaggia, i ragazzi hanno potuto ammirare l’ambiente circostante, accompagnati dalla presidente Pro Loco, Concetta Romeo, che ha mostrato loro la biodiversità del luogo, flora e fauna autoctona come il giglio di mare ed il fratino, che oggi fanno parte di specie protette in tutta Europa. Mentre Filippo Armonio Presidente dell’associaz. Blue Conservation, e responsabile del Centro di Recupero delle tartarughe a Brancaleone che si occupa della cura e salvaguardia delle tartarughe, ha spiegato ai ragazzi che anche la spiaggia di Punta Pellaro è stata ed è luogo dove nidifica la tartaruga caretta caretta e per questo va preservata. Facendo ben comprendere ai ragazzi il perché bisogna lasciare le spiagge pulite affinchè la specie possa riprodursi. La passeggiata è terminata al Circolo Velico Sportivo FreeSpirits che ci ha ospitato.

La giornata è proseguita sotto l’aspetto didattico, attraverso la proiezione alcuni video sulla biodiversità. Il primo video è stato presentato da Filippo Armonio, il quale ha spiegato ai ragazzi l’unicità delle tartarughe Caretta Caretta, specie animali che vivono tanti anni ma che ad oggi sono in via d’estinzione per il comportamento malsano della gente che lascia i rifiuti di plastica, ami, lenze che si trovano poi all’interno delle tartarughe, che loro curano nel centro di recupero a Brancaleone. Entusiasmante è stato per i bambini vedere la liberazione di una tartaruga curata riprendere il largo, tornando a nuotare sott’acqua liberamente. A seguire il secondo video realizzato nei fondali di Punta Pellaro dal presidente di ScubaPoint, Filippo Mallamaci, il quale ha spiegato ai ragazzi, le tante varietà di specie marine che popolano il nostro litorale, soffermandosi anche sul rispetto dell’ambiente marino, fondamentale per la salvaguardia di tutto l’ecosistema. Il successivo l’intervento è stato quello del presidente del circolo sportivo FreeSpirits, Enzo Tornabene, imprenditore che da anni investe nella promozione e tutela del territorio , favorendo lo sviluppo sportivo dell’area ricca di tanta biodiversità ma anche collocata geograficamente in uno Spot a livello mondiale, per la particolarità del microclima e del vento che soffia 300 giorni l’anno e favorisce la disciplina sportiva del KiteSurf e windsurf. Luogo frequentato da tanti sportivi, che arrivano da tutte le parti del mondo.

Conclude la presidente pro loco Concetta Romeo, ringraziando tutti coloro che hanno partecipato, gli alunni ma anche le insegnanti ed i genitori presenti che hanno contribuito alla pulizia. Continua il percorso della ns associazione improntato sulla salvaguardia dell’ambiente attraverso vere azioni e sensibilizzazione. Ribadiamo l’appello a tutta la cittadinanza: non abbandonate rifiuti, non sporcate i vostri luoghi, oggi i bambini sono stati formidabili, hanno restituito decoro all’area, l’ambiente ha bisogno di rispetto da parte di tutti.

Si ringrazia inoltre la TeknoService per il supporto del materiale ed attrezzature per la raccolta rifiuti e l’ufficio Ambiente del Comune di Reggio Calabria.