Spagna: sconfitta elettorale per Sanchez, convocate le elezioni anticipate

Sconfitta in Spagna per i socialisti del premier Pedro Sánchez ed i loro alleati. La destra, con il Partito Popolare e Vox, ha ottenuto importanti vittorie alle elezioni amministrative tenutesi in alcune delle principali città. Dopo la sconfitta, Sánchez ha sciolto il Parlamento e ha convocato elezioni anticipate il 23 luglio: il voto doveva essere a dicembre.

Il premier Sánchez: “anche se il voto era locale il significato del risultato va oltre”

“Sarò breve e cercherò anche di essere molto chiaro”, ha detto il premier spagnolo annunciando a sorpresa le elezioni anticipate. “Ho appena avuto una riunione con sua maestà il re, nel corso della quale ho comunicato al capo dello Stato la decisione di convocare un Consiglio dei ministri oggi pomeriggio per sciogliere le Corti e convocare elezioni generali”. “Ho preso questa decisione alla luce dei risultati delle elezioni di ieri”, rimarca Sánchez. “Anche se il voto di ieri era regionale e locale, il significato del risultato va oltre – conclude – e come primo ministro e segretario generale del Partito Socialista, lo assumo in prima persona”.