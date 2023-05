StrettoWeb

I Carabinieri della Stazione di Testa dell’Acqua comunicano di avere arrestato un pregiudicato siracusano di 55 anni, per le reiterate violazioni agli obblighi imposti dall’affidamento in prova. L’uomo, arrestato in esecuzione di un’ordinanza dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale aretuseo, dovrà espiare la pena di 2 anni di reclusione, emessa a suo tempo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, presso la Casa Circondariale di Siracusa.