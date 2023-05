StrettoWeb

Un 30enne si è presentato alla Caserma dei Carabinieri di Floridia, in stato di agitazione, e ha iniziato ad inveire contro i militari in servizio. Non solo. Li ha anche minacciati e aggrediti fisicamente. I Carabinieri della Tenenza di Floridia lo hanno dunque arrestato per violenza a Pubblico Ufficiale e lesioni. L’uomo dopo le formalità di rito, è stato posto ai domiciliari presso la propria abitazione a Floridia, come disposto dall’Autorità giudiziaria aretusea.