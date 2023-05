Siracusa: sale sul tetto per fare dei lavori, ma cade e muore

StrettoWeb

Un 65enne è morto oggi in contrada Piano Monici, a Carlentini, nel Siracusano. Secondo una prima ricostruzione l’uomo, per aiutare un amico, è salito sul tetto dell’abitazione con una scala per eseguire alcuni lavori ma avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’impatto con il terreno è stato violentissimo. Le lesioni riportate erano troppo gravi per poter sopravvivere. Il suo cuore ha cessato di battere nel volgere di pochi istanti. La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare se vi siano delle responsabilità.