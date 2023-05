Siracusa, “Noi albergatori” incontra i candidati a sindaco della città

StrettoWeb

“Noi albergatori” di Siracusa incontra i candidati a sindaco della città. E lo fa per comprendere l’importanza che i potenziali primi cittadini di Siracusa intendono dare al comparto turistico. Ma anche per chiedere un impegno concreto e puntuale su tematiche per Noi albergatori Siracusa “non più rinviabili”.

L’appuntamento è per domani e dopodomani, lunedì e martedì 8 e 9 maggio, dalle 15,30, all’Una Hotels One di Siracusa, dove si alterneranno gli otto candidati a sindaco della città. A inaugurare gli incontri con Noi albergatori Siracusa sarà Francesco Italia che, dopo un’ora, lascerà il posto a Renata Giunta. Quindi sarà la volta di Edy Bandiera e, a chiudere il pomeriggio di lunedì, Michele Mangiafico. Martedì aprirà la serie di incontri Ferdinando Messina, seguito da Giancarlo Garozzo, Mouddih Abdelaziz detto “Aziz” e, infine, Roberto Trigilio.

A loro i rappresentanti di Noi albergatori Siracusa, con in testa il presidente Giuseppe Rosano, chiederanno una maggiore attenzione sui temi caldi del turismo e, in particolare, su sostenibilità e vivibilità di Ortigia, trasporti e viabilità nonché parcheggi e manutenzione strade, servizio di raccolta rifiuti, sviluppo delle aree turistiche balneari e utilizzo dell’imposta di soggiorno.

“L’augurio – spiega Giuseppe Rosano – è che gli otto candidati a sindaco di Siracusa abbiamo una visione chiara dello sviluppo turistico della città divenuta sempre di più meta attrattiva da parte di viaggiatori internazionali e, soprattutto, verrà chiesto quali interventi e servizi saranno pianificati per dare ai visitatori un’ospitalità all’altezza della gloriosa storia del nostro bellissimo territorio”.