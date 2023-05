Siracusa, ennesima evasione dai domiciliari: arrestato per droga

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

I carabinieri della sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 45enne per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo era stato arrestato lo scorso febbraio per detenzione di sostanze stupefacenti. Per lui era scattata la misura degli arresti domiciliari con permesso di recarsi al lavoro. I militari lo hanno però sorpreso fuori dalla propria abitazione in orari non consentiti.

I militari hanno chiesto all’autorità giudiziaria un provvedimento di aggravamento che è stato emesso rapidamente. Il 45enne, dopo le formalità di rito, è stato condotto al carcere Cavadonna di Siracusa.