La Sila ad “alta quota”: inaugurata la zip-line mozzafiato sospesa sul lago Arvo

Una zip-line da togliere il fiato e che farà apprezzare l’incantevole cornice del Parco Nazionale della Sila sospesi sul lago Arvo. Un cavo d’acciaio lungo 600 metri, un’imbracatura di sicurezza e la guida esperta di professionisti del settore e via, pronti a spiccare il volo. La zip-line, realizzata dal Parco “Silavventura”, sarà l’entusiasmante attrattiva della stagione 2023 dell’Altopiano. Un brivido, accompagnato ad una sensazione di libertà, che pure il Presidente della Provincia Rosaria Succurro ha vissuto soddisfatta. “Io VOLO sul lago ARVO”: una nuova esperienza a base di adrenalina e bellezza della natura che offre la nostra Lorica, la Perla della Sila, all’interno del parco di “Silavventura”, rinomata attrattiva per bambini, famiglie e visitatori tutte le età” ha così commentato la Succurro. “Sono felice per due motivi: è un’altra attività che parte, a conferma della crescita di Lorica, sempre più bella e ricca di servizi; grazie all’intraprendenza degli imprenditori del posto e al gioco di squadra fra Regione Calabria, Provincia di Cosenza, enti locali e privati, Lorica e la Sila si caratterizzano come mete ideali del turismo in ogni stagione. Continuiamo a lavorare con convinzione, amore e impegno incessanti”. E voi, siete pronti a vivere l’esperienza Sila ad alta quota?