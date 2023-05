Sicurezza, il piano del governo: “città più controllate e sicure con seimila agenti in più”

StrettoWeb

Per fare fronte alla questione sicurezza nelle città italiane, “per il solo anno in corso il nostro governo ha già finanziato l’assunzione di 6.000 agenti in più nelle varie forze di polizia. Si tratta di uno sforzo importante, ma abbiamo intenzione di investire ulteriormente per incrementare gli organici ed assicurare così il ricambio generazionale delle nostre forze dell’ordine. Sono già in corso le prime assegnazioni di nuovo personale, che destineremo al potenziamento del controllo del territorio“.

E’ quanto dichiarato in un’intervista a Libero dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “Sul fronte della sicurezza sui treni e nelle stazioni – ricorda – inoltre si aggiunge il piano del ministro Salvini per assumere nel gruppo Ferrovie dello Stato fino a 4.000 operatori nei prossimi anni”. Ed è proprio sulle stazioni e sulle “aree a maggior affluenza di persone“, spiega Piantedosi, che ci si sta concentrando. I risultati sono stati “concreti e misurabili”, con “segnali tangibili dei primi effetti positivi che ci incoraggiano a proseguire. Perché se è vero che le statistiche fanno registrare delle flessioni, i reati sono ancora troppi e non dobbiamo sottovalutare la percezione di insicurezza dei cittadini. Nel quadrante della Stazione Centrale di Milano le violenze sessuali sono scese del 39% rispetto al 2019: i cittadini devono avere fiducia nelle istituzioni”.

In merito alla proposta di usare l’intelligenza artificiale e il riconoscimento facciale tramite telecamere nei luoghi pubblici, Piantedosi spiega che “nessuno vuole vivere sotto l’occhio di un ‘grande fratello’. Il presidio di garanzia della magistratura e delle autorità indipendenti può consentire un utilizzo adeguato e bilanciato di tutte le opportunità che le innovazioni tecnologiche offrono alla sicurezza dei cittadini“.