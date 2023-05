Sicilia: ubriaco alla guida causa un incidente stradale

StrettoWeb

Un automobilista di 47 anni è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza. L’uomo era stato coinvolto in un incidente stradale con la Toyota di cui era alla guida. L’automobile era di proprietà di una parente. Accompagnato presso il Pronto Soccorso, la polizia locale, intervenuta per i rilievi del sinistro, chiedeva che lo stesso fosse sottoposto al controllo alcolemico.

All’esito dell’indagine medica è risultato che l’uomo guidava il veicolo con un tasso alcolemico di 1.44 g/l (compreso quindi tra 0,80 e 1,5). Le analisi eseguite all’Ospedale Maggiore ”Nino Baglieri”, trovavano ulteriore conferma anche presso il Laboratorio Analisi dell’Asp di Catania. Alla luce dei riscontri clinici, l’uomo è stato denunciato.