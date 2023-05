StrettoWeb

<span;>Terribile incidente sull’autostrada A20 intorno alle 14. Per cause ancora in fase di accertamento, un centauro è caduto rovinosamente sull’asfalto dopo lo svincolo di Rometta, direzione Palermo. Al momento non risultano coinvolti altri veicoli. Immediato l’arrivo dell’elisoccorso per trasportarlo al Policlinico: secondo le prime indiscrezioni, il motociclista 60enne sarebbe in gravissime condizioni.