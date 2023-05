Sicilia: maxi operazione anti droga della Guardia di Finanza, arresti

StrettoWeb

Dopo l’operazione Alcatraz messa a segno ieri dalle forze dell’ordine, oggi arriva un altro duro colpo per lo spaccio di droga in Sicilia. E’ in corso dalle prime luci dell’alba un’operazione del comando provinciale della Guardia di Finanza di Caltanissetta. I militari stanno dando esecuzione a diverse misure cautelari restrittive emesse dalle Procure nissene, in tutta la Provincia.

Nell’operazione sono impegnati circa 30 finanzieri, mezzi terrestri, nonché’ unità specializzate cinofile del Corpo.

Seguiranno aggiornamenti.