Sicilia: oggi nuova seduta della giunta di governo regionale

E’ in programma per oggi a Palazzo d’Orleans una nuova seduta della giunta di governo regionale. La convocazione è per le ore 9.30. Il riordino del sistema camerale siciliano figura in testa all’ordine del giorno su proposta dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo. Seguono, tra gli altri argomenti da trattare, il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio e la riprogrammazione del Piano Finanziario Asse 2 “Sostenere l’attuazione del green europeo” all’interno del Programma operativo complementare (Poc) 2014-2020.

La giunta dovrebbe inoltre affrontare alcune delle tematiche contenute nella Legge regionale 4 agosto 2015 per quel che riguarda l’elezione degli organi degli enti di area vasta. L’Ars dovrebbe affrontare a breve la legge di riforma delle Province, ma si attende ancora l’abrogazione della legge Delrio, che costituisce al momento la normativa di riferimento nazionale.