Sicilia, gambizzato durante la festa patronale: è caccia all’aggressore

Sparatoria nella notte in Sicilia, dove un uomo di 32 anni di Lentini è stato gambizzato intorno alle 3:45 durante la festa di Sant’Alfio, a Lentini (Siracusa). Secondo una prima ricostruzione della Polizia, la vittima è stata raggiunta da un colpo di pistola in via Regina Margherita, durante lo spettacolo dei fuochi d’artificio. L’aggressione è avvenuta in concomitanza con il rientro del Fercolo del santo patrono.

A quanto pare l’aggressore ha sparato al culmine di una lite avvenuta per cause banali, ora al vaglio degli inquirenti. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale. In corso le indagini per individuare l’autore dell’agguato.