Sicilia, furto in tabaccheria: ladro inchiodato dalle telecamere

I Carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno denunciato un uomo 41 anni per furto aggravato. Il 41enne, gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per stupefacenti, si è introdotto in una tabaccheria del capoluogo aretuseo ed, approfittando della momentanea distrazione del titolare, ha rubato il contante custodito nel registratore di cassa, dandosi poi alla fuga.

Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso ai Carabinieri, di identificare l’autore del furto che è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria, alla quale dovrà rispondere anche di violazione degli obblighi inerenti la misura cautelare.