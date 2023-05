StrettoWeb

I carabinieri della Stazione di Siracusa Ortigia hanno arrestato un uomo e una donna, rispettivamente di 78 e 48 anni, per furto. La coppia è stata rintracciata dai militari dopo la segnalazione di due colpi in altrettanti esercizi commerciali della città, da cui avevano portato via prodotti per un valore complessivo di circa 150 euro. La refurtiva è stata restituita ai proprietari, mentre i due, dopo le formalità di rito, sono stati posti ai domiciliari.