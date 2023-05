Settimana della Celiachia, due giornate dedicate alla prevenzione a Reggio Calabria

StrettoWeb

Maggio è il mese dedicato alla Celiachia. In tutta Italia infatti dal 13 al 21 si celebra la settimana della Celiachia organizzata dall’Associazione Italiana Celiachia. La Calabria, da sempre in prima linea, non fa eccezione. I referenti regionali dell’associazione, infatti, hanno diffuso il programma che per sette giorni coinvolgerà tutta la regione con lo scopo di sensibilizzare, formare e socializzare. Una serie di eventi pensati per far conoscere sempre di più l’associazione e regalare momenti di aggregazione e formazione ai suoi tesserati. Si parte sabato 13 alle 7:30 con la prima delle due giornate dedicate alla prevenzione. Presso l’ASP 1 di Reggio Calabria infatti sarà possibile effettuare lo screening per la diagnosi della celiachia con una serie di esami a disposizione anche per i bambini da 2 anni in su

Domenica 14, invece, si terrà l’annuale assemblea regionale dei soci AIC. L’occasione per fare il punto sui progetti dell’associazione, tirare le somme dell’anno appena trascorso e intraprendere i nuovi obiettivi per la stagione futura. Il 15 è previsto un evento formativo: “l’ABC del Celiaco”. Un webinar di approfondimento per scoprire ogni aspetto della dieta celiaca. Un incontro online con gli esperti dell’associazione che spiegheranno tutto quel che c’è da sapere sulla dieta gluten free approfondendola sotto ogni suo aspetto.

Il 16 e il 18 maggio tocca a Mani in Pasta, un corso di formazione sulla pizza senza glutine con Luca Tudda ed Egidio Montoli, due maestri pizzaioli che rispettivamente a San Marco Argentano (Cs) e Reggio Calabria sveleranno tutti i segreti per una pizza gluten free perfetta.

Il 20 ultimo appuntamento della settimana che si chiude così come si è aperta con la seconda giornata di Screening per la diagnosi della celiachia dalle 7:30 presso l’ASP 1 di Reggio Calabria.