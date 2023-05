Serie D, termina il campionato: la classifica finale e tutti i verdetti

StrettoWeb

E’ appena terminata l’ultima giornata del girone I di Serie D, gara che mette la parola fine alla stagione regolare 2022-2023. I risultati del turno odierno hanno ovviamente stabilito i verdetti. Ampiamente decretato quello del Catania capolista, che torna in C, e già decise anche le retrocessioni di Cittanovese e Mariglianese, la battaglia più calda era quella sugli spareggi promozione, ottenuti dal Lamezia di Saladini e dal Sant’Agata di Militello. Interrotta la gara tra San Luca e Licata per infortunio dell’arbitro. Al momento della sospensione il punteggio era di 1-1. Di seguito i risultati di oggi, la classifica finale e tutti i verdetti.

Risultati Serie D girone I 34ª giornata

DOMENICA 7 MAGGIO

ore 15:00

Acireale-Sant’Agata 1-1

Canicattì-Castrovillari 1-1

Lamezia-Cittanovese 4-1

Real Aversa-Locri 2-1

San Luca-Licata (interrotta sull’1-1)

Sancataldese-Paternò 1-0

Trapani-Catania 1-0

Ragusa-Vibonese 3-0

Classifica Serie D girone I

Catania 88 Locri 57 Trapani 54 Lamezia Terme 54 S. Agata 52 Sancataldese 52 Licata 49 (una gara da completare) Vibonese 47 Canicattì 45 Santa Maria Cilento 45 Acireale 41 Castrovillari 41 Ragusa 37 San Luca 37 (una gara da completare) Real Aversa 37 Paternò 37 Cittanovese 27 Mariglianese 24

I verdetti del girone I di Serie D

Promossa in Serie C

Catania

Ai playoff

Locri

Trapani

Lamezia

Sant’Agata

Ai playout

Ragusa

San Luca

Real Aversa

Paternò

Retrocesse

Cittanovese

Mariglianese