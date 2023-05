StrettoWeb

Si sono da poche concluse le gare di playoff e playout nel girone I di Serie D, tutte in gara secca. Vince il Locri: battuto il Licata per 1-0. Fuori (di nuovo ai playoff) il Lamezia di Saladini, che perde a Trapani. La finale sarà Locri-Trapani.

Per quanto concerne i playout, si salva il San Luca, che batte per 2-0 il Paternò, retrocesso in Eccellenza. Nell’altro playout, il Ragusa stritola il Real Aversa per 6-0.