Sul più bello, ma a testa alta. Il Locri perde la finale playoff del girone I di Serie D, cadendo in casa per 0-3 contro il Trapani, che vince gli spareggi. La squadra reggina esce comunque a testa altissima da un campionato in cui ha dimostrato di essere seconda solo a un inarrivabile Catania.

Nel pomeriggio odierno, il Trapani vince nettamente. La gara è già chiusa all’intervallo per via delle reti di Giuffrida, Cangemi e Marigosu.