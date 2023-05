Serie B, gli squalificati: uno a testa per Reggina e Cosenza, Pisa decimato

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo le gare della 37ª giornata di Serie B, e in vista dell’ultima, il Giudice Sportivo ha fermato per un turno 16 giocatori: squalificati Agazzi (Ternana), Bani (Genoa), Casasola (Perugia), Marconi (Palermo), Vaisanen (Cosenza), Cittadini (Modena), Crisetig (Reggina), Hristov (Venezia), Kastrati (Cittadella), Letizia (Benevento), Maita (Bari), Marin (Pisa), Masucci (Pisa), Morutan (Pisa), Nasti (Cosenza), Perticone (Cittadella). Un turno di squalifica anche per il tecnico del Venezia Paolo Vanoli.

Dunque, uno a testa per Reggina e Cosenza. Inzaghi non avrà Crisetig, ma rientra Majer, mentre sono sempre fermi Cionek e Menez (il primo recupererebbe in caso di playoff, il secondo per un eventuale accesso in semifinale spareggio). Viali invece non avrà il suo bomber, mentre al Pisa (stessi punti della Reggina, ma avanti negli scontri diretti) mancheranno tre elementi.