Serie B, ecco gli orari di playoff e playout: quando scendono in campo Reggina e Cosenza

Con una nota ufficiale, la Lega B ha definito gli orari delle gare dei playoff e dei playout di Serie B che si giocheranno a partire da giovedì, giorno in cui scenderanno in campo Cosenza e Brescia per l’andata degli spareggi salvezza. Venerdì, invece, Sudtirol-Reggina per l’avvio degli spareggi promozione.

Serie B, date e orari di playoff e playout

PLAYOFF

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 – ore 20.30: SÜDTIROL – REGGINA (A)

(A) Sabato 27 maggio 2023 – ore 20.30: CAGLIARI – VENEZIA (B)

Semifinali (andata)

Lunedì 29 maggio 2023 – ore 20.30: Vincente A – BARI

Martedì 30 maggio 2023 – ore 20.30: Vincente B – PARMA

Semifinali (ritorno)

Venerdì 2 giugno 2023 – ore 20.30: BARI – Vincente A

Sabato 3 giugno 2023 – ore 20.30: PARMA – Vincente B

Finali

Giovedì 8 giugno 2023 – ore 20.30 (andata)

Domenica 11 giugno 2023 – ore 20.30 (ritorno)

PLAYOUT

Giovedì 25 maggio 2023 – Ore 20.30: COSENZA – BRESCIA

Giovedì 1° giugno 2023 – Ore 20.30: BRESCIA – COSENZA