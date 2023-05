Serie B e crisi d’impresa, la Lega: “Consiglio urgente per emendamento che salvaguardi regolarità”

StrettoWeb

“Si è riunito in via d’urgenza a Milano il Consiglio Direttivo della Lega Serie B, il quale, facendo seguito alle interlocuzioni già intervenute per le vie brevi, ha approvato all’unanimità di rivolgere all’attenzione del Ministro per lo Sport Andrea Abodi la richiesta di inserire un emendamento al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza finalizzato a salvaguardare il superiore principio dell’equità e regolarità delle competizioni sportive”.

E’ quanto si legge in una nota sul sito ufficiale della Lega B con cui la stessa chiede al Ministro dello Sport Abodi, e quindi al Governo, un emendamento al codice crisi d’impresa. Quest’ultimo è ormai termine abbastanza conosciuto dalle parti dello Stretto, in quanto rientra direttamente nella vicenda che ha portato la Reggina a utilizzare questo strumento dello Stato, facendo da apripista a chi in futuro vorrà richiederlo.

La Figc, infatti, ha dovuto modificare due articoli delle Noif, contemplando all’interno del suo ordinamento questa Legge di Stato. La Lega altresì, con questo Consiglio urgente, continua a mantenere la linea legata all’equità da rispettare.