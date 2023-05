Serie B, il Cosenza perde lo scontro salvezza a Brescia. La classifica: nessuno vuole andare ai playoff!

StrettoWeb

Dopo un’importante striscia di risultati positivi, il Cosenza torna a perdere e lo fa in uno scontro salvezza delicato. Il Brescia, che aveva sbancato il Granillo nell’ultimo turno, si rilancia, batte un’altra calabrese e l’aggancia a quota 38. La salvezza diretta è ancora possibile, per gli uomini di Viali, ma la strada resta in salita. Le Rondinelle vincono 2-1 ed in zona playout ora è bagarre: a quota 38, oltre alle due avversarie di oggi, anche il Cittadella, che pareggia a Bari. Se il Frosinone batte la Reggina questa sera, è promozione diretta.

A proposito di Reggina, gli amaranto vengono agganciati dall’Ascoli a quota 46. Ma è l’unica vittoria, ed arriva contro il Pisa, nelle zone alte. Sembra, infatti, che nessuno voglia andare ai playoff. Tanti pareggi e tanto equilibrio. Il Palermo pareggia a Como, il Parma va sul doppio vantaggio a Benevento e poi si fa riprendere. Sudtirol e Genoa fanno invece 0-0. Anche per i rossoblu, tuttavia, la promozione è sempre più vicina, visto il +6 mantenuto sulla terza.

Risultati Serie B 35ª giornata

SABATO 30 APRILE

ore 16:15

Cagliari-Ternana 2-1

Spal-Perugia 1-1

DOMENICA 1 MAGGIO

ore 12:30

Como-Palermo 1-1

ore 15:00

Ascoli-Pisa 2-1

Bari-Cittadella 1-1

Benevento-Parma 2-2

Brescia-Cosenza 2-0

Sudtirol-Genoa 0-0

ore 18:00

Venezia-Modena

ore 20:30

Frosinone-Reggina

Classifica Serie B

Frosinone 68 Genoa 67 (-1) Bari 61 Sudtirol 54 Parma 52 Cagliari 51 Pisa 46 Reggina 46 (-3) Ascoli 46 Palermo 45 Modena 44 Como 43 Ternana 43 Venezia 42 Cittadella 38 Brescia 38 Cosenza 38 Perugia 36 Spal 35 Benevento 32