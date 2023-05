Serie A Torball, festa a Reggio Calabria: la Reggina vince il campionato all’ultima giornata!

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

L’ASD UIC Reggina Onlus si porta a casa lo scudetto! Nel giorno decisivo i reggini ottengono 4 vittorie in 4 incontri e conquistano il titolo di Campioni d’Italia di Torball. La Reggina batte in rimonta (da 1-3 a 4-3) Bolzano 1, mentre Teramo cade (3-4) contro Bolzano 2 e viene beffato. In caso di successo, infatti, gli abruzzesi avrebbero agganciato la Reggina in testa e festeggiato lo scudetto grazie alla migliori differenza reti negli scontri diretti. Al termine delle gare giocate a Reggio Calabria e Bergamo retrocedono in B L’Aquilone, Picena Non Vedenti e Omero Bergamo B.

Il Consiglio Federale si congratula con i campioni d’Italia della Reggina e fa i complimenti a tutte le squadre che hanno partecipato alla competizione. “Abbiamo assistito all’ennesimo campionato ricco di emozioni“, il commento del Presidente della Fispic Sandro Di Girolamo, “un torneo equilibrato e dall’esito incerto fino all’ultima partita dell’ultima giornata. A nome del Consiglio faccio i complimenti alle società partecipanti, agli atleti, ai tecnici e agli organizzatori. Il vostro impegno è stato di nuovo premiato dalla bellissima stagione che abbiamo vissuto“.

Risultati 5ª e 6ª Giornata

5ª giornata, Bergamo, sabato 6 Maggio

ASD POL. UICI TORINO – ASD OMERO BERGAMO A 2-1

ASDC SETTECOLLI – ASD AUGUSTA No.Ve. 1-7

ASD OMERO BERGAMO B – GSD UIC FUCÁ 1-5

ASD AUGUSTA No.Ve. – ASD OMERO BERGAMO A 2-4

ASDC SETTECOLLI – ASD POL. UICI TORINO 1-2

ASD OMERO BERGAMO B – ASD AUGUSTA No.Ve. 0-5

ASD OMERO BERGAMO A – GSD UIC FUCÁ 3-0

ASD POL. UICI TORINO – ASD AUGUSTA No.Ve. 6-3

ASDC SETTECOLLI – ASD OMERO BERGAMO B 3-2

GSD UIC FUCÁ – ASD POL. UICI TORINO 1-3

ASD OMERO BERGAMO A – ASDC SETTECOLLI 6-1

5ª giornata, Reggio Calabria, sabato 6 Maggio

ASD TERAMO NV – ASD UIC REGGINA ONLUS 5-1

GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 1 – APD PICENA NON VEDENTI 2-2

ASD AS L’AQUILONE – GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 2 0-9

APD PICENA NON VEDENTI – ASD TERAMO NV 3-4

GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 2 – ASD UIC REGGINA ONLUS 1-1

APD PICENA NON VEDENTI – ASD AS L’AQUILONE 2-3

ASD TERAMO NV – GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 1 3-1

ASD UIC REGGINA ONLUS – APD PICENA NON VEDENTI 4-2

ASD AS L’AQUILONE – GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 1 1-9

GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 2 – ASD TERAMO NV 3-3

GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 1 – ASD UIC REGGINA ONLUS 0-8

6ª giornata, Bergamo, domenica 7 Maggio

ASD OMERO BERGAMO A – ASD POL. UICI TORINO 3-3

ASD AUGUSTA No.Ve. – ASDC SETTECOLLI 6-1

GSD UIC FUCÁ – ASD OMERO BERGAMO B 2-1

ASD OMERO BERGAMO A – ASD AUGUSTA No.Ve. 2-0

ASD POL. UICI TORINO – ASDC SETTECOLLI 6-1

ASD AUGUSTA No.Ve. – ASD OMERO BERGAMO B 6-0

GSD UIC FUCÁ – ASD OMERO BERGAMO A 2-5

ASD AUGUSTA No.Ve. – ASD POL. UICI TORINO 3-5

ASD OMERO BERGAMO B – ASDC SETTECOLLI 1-2

ASD POL. UICI TORINO – GSD UIC FUCÁ 6-1

ASDC SETTECOLLI – ASD OMERO BERGAMO A 1-2

6ª giornata, Reggio Calabria, domenica 7 Maggio

ASD UIC REGGINA ONLUS – ASD TERAMO NV 3-1

APD PICENA NON VEDENTI – GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 1 3-3

GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 2 – ASD AS L’AQUILONE 6-1

ASD TERAMO NV – APD PICENA NON VEDENTI 7-1

ASD UIC REGGINA ONLUS – GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 2 2-1

ASD AS L’AQUILONE – APD PICENA NON VEDENTI 2-4

GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 1 – ASD TERAMO NV 2-8

APD PICENA NON VEDENTI – ASD UIC REGGINA ONLUS 1-4

GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 1 – ASD AS L’AQUILONE 5-0

ASD TERAMO NV – GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 2 3-4

ASD UIC REGGINA ONLUS – GSD NON E SEMIVEDENTI BOLZANO 1 4-3

Classifica finale

ASD UIC REGGINA ONLUS: Punti: 50; Partite giocate: 22; Goals fatti: 88; Goals subiti: 42; Differenza: 46 ASD TERAMO NV: Punti: 47; Partite giocate: 22; Goals fatti: 88; Goals subiti: 43; Differenza: 45 ASD POL. UICI TORINO: Punti: 47; Partite giocate: 22; Goals fatti: 78; Goals subiti: 43; Differenza: 35 ASD OMERO BERGAMO A: Punti: 40; Partite giocate: 22; Goals fatti: 78; Goals subiti: 46; Differenza: 32 ASD AUGUSTA No.Ve.: Punti: 39; Partite giocate: 22; Goals fatti: 81; Goals subiti: 59; Differenza: 22 GSD NON E SEMIVED. BOLZANO 2: Punti: 39; Partite giocate: 22; Goals fatti: 62; Goals subiti: 36; Differenza: 26 GSD UIC FUCÁ: Punti: 31; Partite giocate: 22; Goals fatti: 65; Goals subiti: 69; Differenza: -4 GSD NON E SEMIVED. BOLZANO 1: Punti: 30; Partite giocate: 22; Goals fatti: 64; Goals subiti: 68; Differenza: -4 ASDC SETTECOLLI: Punti: 25; Partite giocate: 22; Goals fatti: 51; Goals subiti: 77; Differenza: -26 ASD OMERO BERGAMO B: Punti: 15; Partite giocate: 22; Goals fatti: 40; Goals subiti: 90; Differenza: -50 ASD AS L’AQUILONE: Punti: 12; Partite giocate: 22; Goals fatti: 40; Goals subiti: 109; Differenza: -69 APD PICENA NON VEDENTI: Punti: 9; Partite giocate: 22; Goals fatti: 43; Goals subiti: 96; Differenza: -53

CAMPIONE D’ITALIA: REGGINA

RETROCESSI IN B: PICENA, L’AQUILONE e BERGAMO B