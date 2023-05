Serie A, Sarri sbotta: “si gioca a orari di merda come le 12:30, poi ci lamentiamo dello spettacolo”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Ci sono delle cose su cui io non sarò mai d’accordo: che la Premier incassi 4 miliardi di sterline di diritti televisivi e non faccia vedere le partite di sabato e noi si sia in mano completamente a chi ci dà meno di un quarto… ma come cazzo si fa a giocare alle 12.30?“. È quanto dichiarato da Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, in conferenza stampa in merito a Inter-Lazio, gara delle 12:30 della domenica di Serie A.

“In Italia si fa di tutto per fare un campionato mediocre: le strutture non ci stanno, si gioca a orari di merda, si creano tutti i presupposti per fare un brutto spettacolo e poi ci si lamenta perché si incassa meno di altri campionati: eh, è la logica conseguenza. – ha aggiunto Sarri – Siamo in un momento storico in cui avremmo anche l’opportunità di cominciare a risalire, però con un percorso molto diverso da quello che vedo fare. Leggo i programmi di chi vuol diventare presidente federale e si parla della Nazionale, qui se non si fa un tavolo col governo per rifare gli stadi siamo morti. Nessuno parla di queste cose“.

“Io ho la fortuna di avere un’età per cui il futuro lo guarderà qualcun altro però non sono d’accordo. Non lo dico per fare polemica, ma perché sono un innamorato del calcio. Il calcio italiano vedo che potrebbe avere uno spiraglio per ritornare a livelli buoni, però vedo anche un insieme di lacci che, ho la sensazione, ci faranno sprofondare ancora“, ha concluso l’allenatore biancoceleste.