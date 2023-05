Sequestrato camion con a bordo 47 kg di hashish: arrestato l’autista reggino

StrettoWeb

La Guardia di Finanza di Palermo ha sequestrato un camion con 47 kg di hashish. L’autista è un reggino, di Locri, 36enne. I Finanzieri del Comando Provinciale di Palermo hanno sequestrato la sostanza stupefacente, occultata in un autocarro sottoposto a controllo a Palermo.

In particolare, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuati lungo le rotabili che conducono al capoluogo, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo ha sottoposto a controllo un autocarro e ha proceduto all’identificazione del conducente, il quale, nel corso delle operazioni, “si è mostrato da subito particolarmente agitato e insofferente“.

“Pertanto, i militari operanti hanno effettuato una più approfondita attività di ispezione del mezzo, rinvenendo occultati nei longheroni dell’autocarro, grazie al fiuto del cane antidroga Anouk del Gruppo Pronto Impiego di Palermo, 45 involucri del peso di 1 kg l’uno, avvolti da nastro d’imballaggio e riportanti la scritta ”Limone 2021” nonché altri 5 involucri, di differenti dimensioni, del peso complessivo di 2 kg, per un totale di 47 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish“.

Il valore di mercato dell’hashish sequestrato

Lo stupefacente, se immesso sul mercato, avrebbe fruttato ricavi per circa 500.000 euro. Il corriere di nazionalità italiana è stato arrestato e condotto presso la casa circondariale ”A. Lorusso – Pagliarelli” di Palermo. Resta a disposizione della locale Procura della Repubblica, che lo scorso 25 maggio ha convalidato la misura cautelare disponendo gli arresti domiciliari.

“Continua senza sosta l’attività della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti, per la tutela della sicurezza economico – finanziaria dei cittadini, mantenendo costantemente alta la guardia rispetto al fenomeno del traffico di stupefacenti, primaria fonte di finanziamento della locale criminalità organizzata“, dicono le Fiamme gialle. I militari precisano che “i provvedimenti in parola sono stati emessi sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza“.