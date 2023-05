Scudetto Napoli, attesa anche a Reggio con “Fratelli La Bufala”: l’annuncio di Peppone e il suo legame con lo Stretto

StrettoWeb

Domenica è sfumata di un soffio, ma è stata solo rimandata. La festa Scudetto, per il Napoli, potrebbe arrivare domani, se non addirittura questa sera, in caso di non vittoria della Lazio. La città partenopea è già pronta coi caroselli, soltanto conservati per qualche giorno, ma sparsi un po’ in tutta Italia. Da Udine, dove gli azzurri giocheranno domani, passando per gli emigrati al Nord Italia e finendo a quelli al Sud Italia.

Anche a Reggio Calabria, infatti, si tifa Napoli. Un reggino d’adozione, da ormai 13 anni, è Peppone Ferrante, titolare della nota pizzeria in centro “Fratelli La Bufala”. Peppone è napoletano e ha deciso di allestire i suoi locali reggini con cimeli e oggetti azzurri in attesa di poter festeggiare. “E’ una grande emozione – ha affermato a StrettoWeb – dopo 33 anni si vede di nuovo la luce. Siamo contentissimi, l’euforia è alle stelle e speriamo che tra oggi e domani si avveri il nostro sogno”.

Tuttavia, nonostante la matematica possa arrivare tra poche ore, per il momento non ci sarà nessuna festa nella pizzeria. “Ho allestito così il locale per mantenere la tradizione della mia città, ma non ci sarà niente oggi“, continua Peppone. I festeggiamenti ci saranno, ma più avanti: sarà un modo per riprendere una tradizione di famiglia e per ringraziare tutti i reggini che lo hanno accolto in questi anni. “Sicuramente ci sarà una festa“ aggiunge Peppone Ferrante, che ricorda un episodio della sua giovinezza. “Ho vissuto tutta l’era Maradona e ho questo ricordo di mio nonno, perché avevamo la pizzeria vicino lo stadio, che regalava pizze. Faceva un pentolone grande con pasta fagioli e cozze e lo regalavamo a tutte le persone del quartiere”.

Un gesto che Peppone vuole replicare sullo Stretto dopo la vittoria dello Scudetto del Napoli: “è un modo per stare insieme a tutte le persone che in questi 13 anni mi hanno accompagnato in questa splendida città. Un modo per ringraziare i reggini e Reggio Calabria, chi è stato con me e gli amici che sono diventati”. Napoletano di nascita, Peppone, ma reggino d’adozione. Il legame con la città dello Stretto è di quelli davvero importanti e lo dimostra il tatuaggio impresso sul braccio (foto in evidenza) che ritrae la Dea Athena. In alto la fotogallery con tutte le immagini e qui di seguito l’intervista completa.

