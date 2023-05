Sapori della Calabria: la famiglia Barbieri protagonista al MacFrut 2023

StrettoWeb

“È vero: non c’è giorno e settimana dell’anno in cui stiamo fermi. Di fiera in fiera, in Italia o nel resto dell’Europa, continuiamo a rappresentare con straordinario successo la bellezza dell’autentica gastronomia calabrese e mediterranea”. E mentre l’Agrichef Enzo insieme a Patrizia sono ad esempio protagonisti a qualche migliaio di chilometri di distanza dall’oasi di pace, come in questi giorni al Macfrut di Rimini, “il resto della famiglia ad Altomonte, continua ad accogliere col sorriso viaggiatori dalla Calabria al resto del mondo, come i tantissimi registrati in occasione dei lunghi ponti del 25 Aprile e del 1 Maggio scorsi. Senza mai dimenticare, di portare sempre dritti al cuore dell’identità spesso inedita e magica di questa terra quanti vengono qui da noi proprio per scoprirci ancora meglio e per promuoverci come un’esperienza inimitabile, proprio come abbiamo fatto nei giorni scorsi col team del Panino Perfetto”.

“Ma se tutta questa bella e positiva narrazione del nostro impegno aziendalea 360 gradi è possibile e non conosce soste – tiene a sottolineare la Famiglia Barbieri – lo si deve anzi tutto alla grande e nutrita squadra di collaboratori che ogni giorno, con abnegazione, passione, professionalità edietro le quinte, tiene in moto questa esperienza che da oltre mezzo secolo ha e difende come proprio ed insostituibile valore aggiunto il capitale umano e la forza delle singole persone, di tutte”.

“Ed è a tutti loro – continuano Enzo e Patrizia, Laura, Michele ed Alessandra Barbieri – donne e uomini protagonisti quotidiani nella reception e nei laboratori, negli orti e nelle stanze dell’Hotel, nelle cucine e nei ricevimenti, che rivolgiamo pubblicamente i nostri veri sentimenti di gratitudine e di riconoscenza per tutte quelle soddisfazioni che condividiamo con quanti ci scelgono, non soltanto per la nostra visione del cibo, della biodiversità e dell’accoglienza, anche e soprattutto per questo senso e spirito di grande famiglia allargata, nella quale includiamo sempre anche i nostri ospiti”.

Come la soddisfazione, tra le ultimissime, di aver reso i carciofini selvatici e la scapece di zucca gialla delle Bottega Barbieri, insieme all’hamburger dell’antichissima razzapodolica ed al formaggio caprino dei nostri territori, i protagonisti assoluti de Il Panino Perfetto, format televisivo che andrà in onda su Food Network e che ha visto il suo conduttore, il musical chef Vittorio Gucci accompagnato da Laura nei giorni scorsi ad Altomonte proprio per individuare la combinazione di ingredienti e materie prime più autentiche ed esperienziali di questa terra.

E come l’altra concomitante soddisfazione di vedere il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, nel corso della sua tappa allo stand della Regione Calabria partner ufficiale della quarantesima edizione della Fiera internazionale dell’ortofrutta Macfrut a Rimini che si chiude venerdì 5 maggio, letteralmente catturato, anima e corpo, dagli zafarani cruschi alle chips di patate della Sila;dalle bruschette di pomodoro con Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp all’insalata fresca di finocchio di Isola Capo Rizzuto Igp ed arance; ed ancora dal Riso di Sibari con zucchine, fiori di zucca, fettine di clementine e liquirizi aagli involtini di suino nero; fino al dessert al bergamotto ed alle crostate con marmellata di clementine.

Un super paniere identitario come sempre raccontato da Enzo e Patrizia, insieme agli amici del Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, all’assessore regionale all’agricoltura Gianluca Gallo ed al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ai tantissimi visitatori da tutto il mondo, su tutti la ministra consigliera dell’Ambasciata del Venezuela a Roma María Elena Uzzo, conquistata dalle emozioni enogastronomiche calabresi.