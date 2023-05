San Ferdinando: approvato il Regolamento delle Commissioni Comunali Permanenti

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Nella seduta di ieri del Consiglio Comunale di San Ferdinando (RC) è stato approvato il Regolamento delle Commissioni Comunali Permanenti, che la sottoscritta ha fornito in bozza e poi definito nelle parti politiche, secondariamente alla richiesta dell’istituzione delle Commissioni stesse“. Lo scrive in una nota Maria Carmela Digiacco, Dirigente Provinciale Politiche Sociali Fratelli d’Italia RC, Capogruppo Fratelli d’Italia – Comune di San Ferdinando.

“Uno strumento basilare che si occupa delle materie indicate nella deliberazione istitutiva e che ha specifiche competenze in determinate materie attraverso diversi compiti, quali quelli di approfondire i problemi relativi ad un particolare settore, esaminare ed esprime pareri su iniziative e proposte che saranno poi discusse ed eventualmente approvate dal Consiglio Comunale e vigilare sulle attività degli uffici e di eventuali Aziende del Comune“, prosegue Digiacco.

“Sempre su mio indirizzo, si è inteso di comune accordo con il Sindaco, Luca Gaetano e il Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Gaudioso, di istituire, quindi, le Commissioni di Trasparenza e Vigilanza, Affari Generali e Bilancio, Attività Produttive, Cultura e Politiche Sociali, le quali dovranno divenire subito operative al servizio dei fabbisogni dei cittadini e per esprimere proposte di miglioramento della vita della nostra comunità. Con il giusto intuito, il Sindaco, Luca Gaetano e il Presidente del Consiglio, Antonio Gaudioso, nonché l’intera maggioranza, hanno preso in considerazione questa mia richiesta fatta dai banchi dell’opposizione sin dall’insediamento di questa consiliatura, una richiesta divenuta propositiva di uno strumento comunale fondamentale che mai prima d’ora aveva avuto esistenza e che oggi prende forma con il proposito di accorciare le distanze fra il Comune e il tessuto produttivo e sociale della città“, si legge nella nota.

“Questa è una delle mie azioni politiche che si aggiunge a tante altre, le quali sono parte di un lavoro di opposizione costruttiva e di crescita della mia comunità insieme a quelle critiche ben argomentate, che non sono mancate e non mancheranno, relative a decisioni della maggioranza che, secondo il mio avviso, sono andate o andranno in direzione diversa da quella che è la mia visione di indirizzo di tutela dei diritti dei cittadini ed, in particolare, dei miei elettori, sempre nel rispetto dei criteri di legalità“, conclude la Capogruppo Fratelli d’Italia di San Ferdinando.