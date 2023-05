Serie A, Sampdoria ai saluti: i blucerchiati sono la prima retrocessa in Serie B | CLASSIFICA

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dopo lo scudetto vinto dal Napoli nello scorso turno di Serie A, la 34ª Giornata porta con sé il secondo verdetto della stagione 2022-2023. Ad essere interessata, questa volta, è la coda della classifica, abbiamo la prima retrocessione. Un addio che sembrava già certo ormai da diverse settimane, certificato oggi dalla certezza matematica: la Sampdoria è la prima squadra retrocessa in Serie B.

Ai liguri serviva una vittoria in casa dell’Udinese per tenere vive le ultime speranze di salvezza visti gli attuali 17 punti in classifica e i 30 del Verona a 4 giornate dal termine (12 i punti disponibili, ndr). Alla Dacia Arena è arrivata però una sconfitta per 2-0. Genova non vivrà il derby della Lanterna nemmeno la prossima stagione: per il Genoa che ritrova la Serie A, infatti, la Sampdoria fa il percorso opposto verso la Serie B. La conclusione amara di una stagione che ha visto difficoltà economiche, tensioni extracampo e prestazioni rivedibili sul rettangolo verde.

Classifica Serie A

Napoli 83 Juventus 66 Lazio 64 Inter 63 Milan 61 Atalanta 58 Roma 58 Fiorentina 46 Udinese 46 Monza 46 Torino 46 Bologna 45 Sassuolo 43 Empoli 38 Salernitana 35 Lecce 31 Verona 30 Spezia 27 Cremonese 24 Sampdoria 17 (R)