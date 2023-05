Salvini: “il Ponte sullo Stretto è utile a combattere la mafia”

StrettoWeb

“Il ponte sullo stretto di Messina per combattere la diffusione della mafia“. Lo ha detto il vice premier, Matteo Salvini, stamane a Capo Taormina, in occasione della celebrazione dei 60 anni di Fai la federazione nazionale degli autotrasportatori. “Decisamente si – ha aggiunto il ministro – a quello che non è il ponte di Messina e Reggio, ma il ponte degli italiani e che unisce, nel nome del lavoro della velocità della sicurezza, Palermo, Roma, Milano a Berlino. È un ponte che servirà lo sviluppo e la crescita di tutte le aziende italiane e soprattutto è il primo grande antidoto alla mafia perché se tu crei opportunità di sviluppo di crescita e centomila posti di lavoro veri in terre che hanno fame di lavoro come Sicilia e Calabria, è un piano infrastrutturale antimafia senza precedenti nella storia”.