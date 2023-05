“Salone del Libro” a Torino, lo stand della Calabria tra i più visitati

StrettoWeb

“Continua a riscuotere successo lo stand della Calabria al Salone di Torino: flussi di visitatori continui, richiamati dall’entusiasmo e dalla vivacità culturale che ormai si vivono all’interno del padiglione calabrese, tra i più frequentati e apprezzati della fiera. Tra i tanti visitatori anche il giornalista Enrico Mentana che ha chiesto, a sorpresa, di presentare, insieme a Dario Fabbri, la sua ultima rivista geopolitica proprio all’interno dello stand della Calabria. Si è intrattenuto a lungo nel nostro stand complimentandosi per il ricco allestimento, sottolineando che le numerose presenze son un indicatore importante della qualità delle iniziative e delle presentazioni”.

“Presenti anche in questa giornata tantissime scolaresche torinesi e calabresi, in presenza e da remoto. Richiamati e attratti dallo spazio Calabria anche personaggi famosi come Fabio Insigna e tantissimi visitatori che, con attenzione e interesse, hanno ascoltato i tanti autori presenti che attraverso i loro testi ci raccontano una Calabria moderna, contemporanea e ricca di storia. Attraverso la cultura vogliamo rappresentare una nuova percezione della Calabria”. Lo afferma in una nota Giusi Princi, vice presidente della Regione Calabria.