Roccalumera: i NOMI dei candidati della lista del deputato di Sud chiama Nord Lombardo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Sarà presentato domani il programma del candidato sindaco di Roccalumera Giuseppe Lombardo. Appuntamento alle 10 per la conferenza stampa al comitato elettorale, Via Umberto I 424.

Ieri è stata presentata la lista con i candidati che sostengono la corsa alla poltrona di sindaco di Lombardo.

Hanno deciso di scendere in campo per contribuire al “Cambio di passo” per Roccalumera Ersilio Allegra detto Ruspa, Natia Lucia Basile, Ivan Cremente, Dario Caminiti, Floriana Famà, Antonella Garufi, Antonio Carmelo Garufi, Claudia Rita Maria Gugliotta, Nunziato Carmelo Prestipino detto Carmelo, Angela Samara Puglisi, Giovanna Saccà e Simona Saccà.

Giuseppe Lombardo ha scelto come assessori Antonio Carmelo Garufi con deleghe a Lavori pubblici, Piano Strategico e Pianificazione Urbanistica, Arredo Urbano. E poi ancora Natia Lucia Basile con deleghe a Pubblica Istruzione, Servizi cimiteriali, Protezione Civile, Igiene e Sanità. Ivan Cremente con deleghe Solidarietà, Servizi Sociali, Politiche Giovanili. E infine Angela Samara Puglisi con deleghe Area Sport, Turismo e Spettacolo e Cultura.