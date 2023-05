Lieto fine per l’uomo affetto da autismo scomparso nel Palermitano

StrettoWeb

I carabinieri di Altofonte (Palermo), hanno ritrovato sano e salvo un 50enne del posto affetto da autismo medio-grave di cui si erano perse le tracce. Era arrivato a Santa Cristina Gela ed era in stato confusionale, assetato ma in buone condizioni di salute. Il 50enne ha riferito ai militari di essere uscito di casa per la solita passeggiata mattutina. In seguito, però, ha perso l’orientamento per via di una crisi confusionale e ha percorsa circa 10 chilometri sotto il sole.

I carabinieri, allertati dai familiari, hanno avviato immediatamente le ricerche che sono proseguite per tutta la giornata. Poi, il lieto fine. A Santa Cristina Gela l’uomo è stato trovato sul ciglio di una strada in una zona isolata mentre vagava a piedi. Dopo essere stato tranquillizzato e dissetato in caserma, ha potuto riabbracciare i propri familiari che hanno espresso la loro gratitudine ai militari.