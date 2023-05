Inquietante ritrovamento a Catania: una piccola bara bianca ai margini della strada

StrettoWeb

Una piccola bara bianca è stata ritrovata ai margini della strada del quartiere di San Giovanni Galermo a Catania, al confine con il comune di Misterbianco. Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati la Polizia Locale e i Carabinieri della tenenza locale. E’ stata avviata un’indagine per capire se la bara contenesse, in origine, il corpicino di un bambino, oppure se sia stata abbandonata sul posto vuota. L’unico particolare noto è che dentro vi erano ancora le parature funerarie utilizzate per la sepoltura.

All’interno della bara, dunque, non vi è nessun cadavere, ma solo una coperta e un cuscino entrambi sporchi. L’ipotesi dei carabinieri è che si tratti di un atto di inciviltà, uno smaltimento illecito di un vecchio oculo demolito. Dei fatti è stato informato il Pm di turno. Indagini in corso.