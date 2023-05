Serie B, i risultati: pari Cosenza, Spal in C. Venerdì saranno 90 minuti di fuoco: la classifica

StrettoWeb

Venerdì saranno 90 minuti (gli ultimi) di fuoco! La penultima giornata di Serie B ha fatto registrare solo un altro verdetto definitivo: la Spal in Serie C, dopo la sconfitta in casa contro il Parma. E se il Bari si regala il terzo posto ufficiale con la vittoria contro la Reggina, il Sudtirol rischia il quarto per via del pari contro il Cittadella e delle contemporanee vittorie di Cagliari e Parma.

In zona playoff, tra i tanti litiganti (chi pareggia e chi perde) si inserisce il Venezia, che batte anche il Perugia e si prende addirittura il settimo posto. In coda, pari del Cosenza ad Ascoli, ma la salvezza diretta è a -2 e si fa sempre più complicata. Il Brescia pareggia col Pisa e non lo scavalca. I Lupi però ospiteranno il Cagliari, non sarà semplice.

Risultati Serie B 37ª giornata

SABATO 13 MAGGIO

ore 14:00

Ascoli-Cosenza 1-1

Bari-Reggina 1-0

Benevento-Modena 2-1

Brescia-Pisa 1-1

Cagliari-Palermo 2-1

Como-Ternana 3-1

Spal-Parma 0-1

Sudtirol-Cittadella 1-1

Venezia-Perugia 3-2

ore 16:15

Frosinone-Genoa

Classifica Serie B

Frosinone 74 Genoa 70 (-1) Bari 65 Sudtirol 58 Cagliari 57 Parma 57 Venezia 49 Palermo 48 Pisa 47 Reggina 47 (-5) Ascoli 47 Como 46 Modena 45 Ternana 43 Cittadella 42 Cosenza 40 Brescia 39 Perugia 36 Spal 35 Benevento 35