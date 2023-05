Rinviato il concerto di “Memoria è Cultura” in segno di cordoglio per la morte di Pellicanò

StrettoWeb

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che “in segno di cordoglio per la scomparsa del cittadino reggino colpito da un albero in via San Giuseppe, il concerto inizialmente previsto in piazza Italia per la giornata di domani martedì 23 maggio, anniversario della strage di Capaci, è rinviato a data da destinarsi. L’evento era stato realizzato nell’ambito della rassegna Memoria è Cultura, le giornate della legalità, promosse ed organizzate dal Comune di Reggio Calabria, in collaborazione con la Fondazione Antonino Scopelliti e con il Comando dei Vigili Urbani. Nello specifico lo spettacolo, realizzato in collaborazione con il Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria, ad opera del “Gruppo ottoni e percussioni”, diretto dal Maestro Antonio Manuli, prevedeva le musiche di Händel, Hazell, Dobb, Short, Rimskij-Korsakov, Piazzolla, Ortolano e Cilea. Alle 17:57, ora della strage, era prevista una interruzione per rispettare un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strage. Il programma è quindi rinviato. Sarà cura dell’Amministrazione comunicare una nuova data”.