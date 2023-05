StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Ennesimo incidente stradale per le vie di Rende, nella città di Cosenza: sulla centralissima Via Don Minzoni, un fuoristrada è uscito dalla carreggiata andando a schiantarsi contro un palo. Il conducente, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe perso il controllo del mezzo causando quindi il sinistro e riportando lievi ferite. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso e la Polizia Municipale per gestire la viabilità, al momento bloccata.