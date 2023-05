La Regione istituisce il “Mese dei Bronzi di Riace”: ogni anno 30 giorni di celebrazioni per le statue simbolo di Reggio Calabria

StrettoWeb

Il Consiglio regionale della Calabria ha approvato oggi l’istituzione del ‘Mese dei Bronzi di Riace‘. Si tratta di una legge regionale che ha registrato l’unanimità dell’Aula di Palazzo Campanella, individuando dal 16 luglio al 16 agosto di ogni anno il periodo per organizzare una serie di manifestazioni a carattere culturale, storico, eno-gastronomico e sportivo che accrescano la conoscenza della storia dei due statue esposte al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria.

I Bronzi di Riace sono i simboli maggiormente identitari della cultura Magno Greca della Calabria, è stato detto nel corso degli interventi in Aula, da veicolare come volano di sviluppo turistico per tutta regione. Gli eventi, in sinergia con tutte le istituzioni territoriali coinvolte, saranno veicolati su tutti i territori delle province calabresi. Per Giusi Princi, vicepresidente della Regione con delega alla Cultura, “con questa legge, che definisco storica, dopo 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, sanciamo la loro identificazione con la Calabria, riconoscendogli anche un risvolto economico e sociale, oltre che culturale di assoluto rilievo“. (Dire)