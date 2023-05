Reggio, il Sindaco pranza da Frankie: prima il salutismo, ma poi “mi mangiu puru a tia” | VIDEO

StrettoWeb

La dieta? Sì, ma si può anche sgarrare! Lo sa bene il Sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà, che si è recato da “Frankie Fermata Gastronomica” con Benvenuto Marra con l’intenzione iniziale di un pranzo salutista. “Per me verdurine, broccoletti, fagiolini, melenzanine grigliate. Devo mantenere la linea”, afferma davanti all’amico, alquanto sbigottito.

“Che tristezza, Sindaco!, ribatte Marra, che infatti ordina tutt’altro: “per me lasagne, pollo, patate, la parmigiana e pure un po’ di pesce stocco”. Primi piatti, secondi, contorno, tutti pronti da servire sul momento e da mangiare in pieno centro. E lì il Sindaco non ci vede più e manda il salutismo in malora: “ma quali salitusmo? Haiu na fami chi mi mangiu puru a tìa, cu tuttu stu ben di Diu”, confessa il primo cittadino all’amico. E al diavolo, per una volta, la dieta, come fanno intendere i due protagonisti del video qui di seguito.

