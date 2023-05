A Reggio un evento con l’ex vice presidente Uefa Michele Uva. E c’è anche un campione del mondo

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Terzo e ultimo appuntamento, a Reggio Calabria, del Festival dell’Economia, Sviluppo e Sostenibilità, ideato dal giornalista Maurizio Insardà. L’incontro si svolgerà presso l’Università Mediterranea – Sala Quaroni, Facoltà di Architettura – domani, Mercoledì 24 maggio, alle ore 10.30.

Il tema dell’evento sarà “Soldi vs Idee – Come cambia il calcio fuori dal campo”, scritto dal dirigente Uefa e dalla giornalista Maria Luisa Colledani che sul Sole 24 ore si occupa da tanti anni di calcio sotto l’aspetto economico. Ospiti importanti presenti in città, tra cui Michele Uva, Direttore di Social & Environmental Sustainability della UEFA ed ex vice presidente dell’organo europeo. Ci sarà poi Italo Cucci, direttore Italpress; Giuseppe De Bellis, direttore Sky TG 24; Maurizio Condipodero, Presidente del Coni Regionale; Saverio Mirarchi, Presidente Figc Calabria e l’ex presidente della Reggina Pino Benedetto. Via Skype anche il campione del mondo Andrea Barzagli.