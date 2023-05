Reggio: due allievi del Convitto Campanella alla Finale Nazionale dei Campionati Junior dell’Università Bocconi

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Anche la Scuola Primaria del Convitto “T. Campanella” avrà la sua rappresentanza alla Finale Nazionale dei Campionati Junior dei Giochi Matematici, per le categorie CE4 e CE5, che si disputerà presso l’Università Bocconi di Milano, sabato 13 maggio c.a. Gli allievi del nostro Istituto, hanno partecipato alla sesta edizione dei Giochi matematici, per le classi quarte e quinte, organizzata da Mateinitaly (con la collaborazione del Centro Pristem dell’Università Bocconi e del Centro “Matematita” dell’Università degli Studi di Milano). La gara si è svolta, il primo marzo u.s. e i discenti sono stati invitati a sfidarsi, non con classici esercizi, ma con domande la cui risposta si può trovare usando fantasia e competenza.

Eccellenti i risultati riportati dai nostri allievi che, hanno risolto correttamente tutti i quesiti proposti all’interno della categoria di afferenza. Sul podio, per la categoria CE4, Silva Samuele (4^D); per la

categoria CE5, Martino Giulia (5^D). I finalisti, accompagnati dai rispettivi genitori e dalla referente d’Istituto, professoressa Ielo

Caterina Maria, si appresteranno a vivere una straordinaria esperienza che resterà indelebile nel loro cuore e nella loro mente che, attraverso i giochi matematici, si è appassionata a quella disciplina che regola l’Universo.