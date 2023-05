Reggio, il Campionato di Basket ASC fa l’en plein: entusiasta il Responsabile Giovanni Simone

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Palalumaka gremito di spettatori per guardare la finalissima del Campionato di pallacanestro targato ASC Reggio Calabria tra i Lumakold e l’APD CS Lazzaro 1974, trasmessa in diretta streaming su Reggio a Canestro, che ha registrato oltre 1.000 visualizzazioni. Un Campionato che ha raggiunto grandissimi risultati grazie alla determinazione ed alla passione per la palla a spicchi del Responsabile ASC Giovanni Simone, di Pia Basile e di tutto lo staff coinvolto, organizzando il primo Campionato di Pallacanestro ASC e concludendo l’unica Convenzione Nazionale tra un Ente di promozione sportiva e la FIP.

Tanti i volti noti ai tifosi reggini in entrambe le compagini presenti sul campo, che hanno offerto uno spettacolo di sport e fair play secondo i dettami ASC. Il Lazzaro trascinato da Enzo Postorino e dai fratelli Malavenda ha dovuto cedere, nonostante l’assenza del bomber Antonio Cugliandro, al team capitanato dall’intramontabile Rocco Famà, dall’agguerrito Riccardo Rizzieri e dall’inarrestabile Denis Ivanov, MVP della partita e tra l’altro assistente coach della Farmacia Pellicanò RC BIC.

”Siamo contentissimi. Season andata oltre qualsiasi più rosea aspettativa”, afferma entusiasta Giovanni Simone, nella sua duplice veste di coach del Lazzaro e Responsabile ASC Reggio Calabria per la pallacanestro. “Un traguardo in termini di numeri che preannuncia l’affluenza di iscrizioni al prossimo Campionato. Tanti attestati di stima e di sportività che danno forza nel proseguire ed organizzare la prossima stagione sportiva, in cui abbiamo previsto di inserire i Campionati giovanili nelle diverse categorie. Questa sera abbiamo assistito ad uno spettacolo in campo e fuori dal campo. Una partita giocata sino all’ultimo minuto senza lesinare energie ed alla fine l’invasione di campo dei tanti giovani presenti, che ha rappresentato una bellissima pagina di sport dando speranza nella ripresa dei valori dello sport in Calabria. Non importa la targa o il colore della maglia, ciò che importa è lo sport ed in questo caso la nostra amata pallacanestro”.

Anche in questo occasione l’ASC Reggio Calabria si è confermata Ente di promozione sportiva di riferimento per la Calabria ed è già pronta ad entusiasmare i suoi affiliati con le imminenti attività e campionati, tra cui le Finali Regionali e Nazionali ASC 2023 di calcio, oltre all’evento sportivo annuale “Swell”. Per informazioni sulle attività e sui Campionati visitare la pagina Facebook ed Instagram “ASC Reggio Calabria”, la pagina “ASC Basket Reggio Calabria” oppure scrivere a ascbasketreggiocalabria@gmail.com.